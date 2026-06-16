Налоговые льготы за благотворительность: украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов

Граждане Украины, получающие официальную заработную плату и финансово поддерживающие благотворительные фонды, имеют право вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Государство позволяет компенсировать расходы по пожертвованиям в размере до 4% от суммы годового налогооблагаемого дохода плательщика.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Кто имеет право на скидку?

Право на получение налоговой скидки имеют исключительно физические лица – резиденты Украины. Для этого необходимо соблюдать два условия:

осуществлять в течение отчетного года благотворительные пожертвования в пользу неприбыльных организаций;

получать официальный доход посредством заработной платы.

Организация-получатель пособия на момент перечисления средств обязательно должна находиться в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

В расчет налоговой скидки включаются благотворительные взносы и пожертвования, однако их общая сумма ограничена законом и не может превышать 4% годового налогооблагаемого дохода заявителя.

Как оформить возврат средств?

Для оформления возврата налогоплательщик должен сохранить документы, подтверждающие факт оказания благотворительной помощи. К списку таких документов относятся:

банковские квитанции; платежные инструкции;

фискальные или товарные чеки;

банковские выписки;

акты приемки-передачи имущества (в случае передачи материальных ценностей);

прочие расчетные документы.

В данных бумагах должны быть четко указаны идентификационные данные благотворителя и получателя, дата осуществления платежа, а также итоговая сумма средств или стоимость имущества.

Для реализации права на скидку необходимо послать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах в орган Государственной налоговой службы по месту регистрации. Подать документы можно несколькими способами:

лично или через уполномоченное лицо;

почтой с уведомлением о вручении;

в электронном виде через Электронный кабинет налогоплательщика или мобильное приложение "Моя налоговая".

В электронных сервисах доступна функция создания декларации по частично заполненным данным, к которой прикрепляются цифровые копии чеков и квитанций.

Воспользоваться этим правом по результатам отчетного года можно до 31 декабря года, следующего за отчетным. Если налогоплательщик не представляет декларацию в установленный срок, право на получение налоговой скидки теряется без возможности переноса на будущие периоды.

Напомним, в январе 2026 года более 620 тысяч плательщиков направили в бюджет 48,3 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 14,2% больше, чем в январе прошлого года.