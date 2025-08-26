Запланована подія 2

В Украине уже давно действует налоговая скидка: почему ею пользуются единицы

В Украине уже давно действует налоговая скидка

В Украине уже давно действует механизм, позволяющий каждому плательщику вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Сюда можно отнести расходы на обучение, аренду жилья для ВПЛ, страхование, ипотеку или лечение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, налоговая скидка предусмотрена статьей 166 Налогового кодекса.

Гетманцев подчеркнул, что право на такую скидку имеет каждый налогоплательщик, но пользуются им единицы.

"На практике налоговой скидкой реально пользуется лишь около 1,1% всех налогоплательщиков и даже менее 1% домохозяйств. В масштабах страны это – мизер", - подчеркнул нардеп.

Он рассказал, что согласно статистике, в 2019-2021 годах количество поданных деклараций росло на 2-4% ежегодно. Но с началом полномасштабного вторжения произошел резкий обвал – почти на треть. И даже в 2024 году показатель так и не вернулся к уровню 2021-го.

Как получить скидку

Гетманцев отметил, чтобы получить скидку, нужно иметь официально подтвержденные расходы, в том числе чеки… Но кроме этого, конечно, иметь и белые доходы.

По мнению нардепа, налоговая скидка могла бы стать эффективным инструментом поддержки людей, но препятствует этому тенизация.

"То, что люди не пользуются скидкой - яркий пример того, как тень ворует наши деньги - и государства, и граждан. А мы этого не замечаем!", - подчеркнул Гетманцев.

Он обратил внимание налоговых органов на необходимость более активного проведения разъяснительной работы по механизму получения налоговой скидки.

Заметим, в течение января - июля 2025 плательщики, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, уплатили в бюджет 45,8 млрд грн единого налога. Это на 5,1 млрд грн (12,5%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Светлана Манько