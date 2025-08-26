В Україні вже давно діє податкова знижка: чому нею користуються одиниці

В Україні вже давно діє механізм, що дозволяє кожному платнику повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Сюди можна віднести витрати на навчання, оренду житла для ВПО, страхування, іпотеку чи лікування тощо.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, податкова знижка передбачена статтею 166 Податкового кодексу України.

Гетманцев підкреслив, що право на таку знижку має кожен платник податків, але користуються ним одиниці.

"На практиці податковою знижкою реально користується лише близько 1,1% з усіх платників податків і навіть менше 1% домогосподарств. В масштабах країни це – мізер", - підкреслив нардеп.

Він розповів, що згідно статистики, у 2019–2021 роках кількість поданих декларацій зростала на 2–4% щороку. Та з початком повномасштабного вторгнення стався різкий обвал – майже на третину. І навіть у 2024 році показник так і не повернувся до рівня 2021-го.

Як отримати знижку

Гетманцев зазначив, щоб отримати знижку, потрібно мати офіційно підтверджені витрати, в тому числі чеки.. Але крім цього, звичайно, мати і білі доходи.

На думку нардепа, податкова знижка могла б стати ефективним інструментом підтримки людей, але перешкоджає цьому тінізація.

"Те, що люди не користуються знижкою - є яскравим прикладом того, як тінь краде наші гроші - і держави, і громадян. А ми цього не помічаємо!", - наголосив Гетманцев

Він звернув увагу податкових органів на необхідність активнішого проведення роз’яснювальної роботи щодо механізму отримання податкової знижки.

Зауважимо, протягом січня - липня 2025 року платники, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджету 45,8 млрд грн єдиного податку. Це на 5,1 млрд грн (12,5%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.