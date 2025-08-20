Гетманцев взявся за ресторанний бізнес: більшість закладів в Україні оформлені як ФОП

Близько 3200 юридичних осіб працюють у ресторанному бізнесі в Україні, але більшість закладів, а саме 68 000, оформлені як фізичні особи-підприємці. Наслідком тінізації цієї галузі є недоотримання державою близько 7 млрд гривень щорічно у вигляді податків.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ресторани - це про відпочинок, ресторани - це про гарний настрій, ресторани - це про дружню компанію, але в Україні ресторани - це ще й про тінь, і про ухилення від оподаткування", - наголосив нардеп.

Він навів дві прості цифри, які показують ситуацію в ресторанній галузі: зареєстровано наразі 3200 юридичних осіб, а кількість ФОПів, на яких перебувають досі навіть великі мережі, в понад двадцять разів більше і становить 68 000.

Окремі рахунки

Гетманцев пояснив, що часто в ресторанах приносять декілька рахунків, окремо за алкоголь та за їжу. А буває таке, що чеки взагалі не приносять, бо не працює термінал. Все це свідчить про те, що ресторан ухиляється від сплати податків.

"Ми рахуємо, що протягом року недоотримуємо близько 7 мільярдів гривень до державного бюджету. Також це створює нерівні конкурентні умови для тих, хто сплачує податки", - підкреслив Гетманцев.

За його словами, великі мережі фешенебельних ресторанів також подрібнюються на ФОПи.

"Ресторанний бізнес – це ж про репутацію, про імідж. І коли ти робиш дійсно класне приміщення для того, аби приймати клієнтів, і при цьому подрібнюєшся на два чеки – ну хіба це серйозно? Націнка в ресторанному бізнесі сягає 200-300% і ти не можеш знайти 20%, аби сплатити ПДВ? І водночас себе рекламуєш як порядний білий бізнес? Це неправильно", - переконаний нардеп.

Яскраві приклади

Гетманцев зауважив, що яскравим прикладом ухилення від сплати податків є мережа ресторанів грузинської кухні Gaga, яка ніколи не видає фіскальні чеки і працює виключно за готівку.

Нардеп публічно звернувся до керівництва Державної податкової служби в місті Києві.

"Я уже направляв відповідний запит щодо діяльності ресторанів Gaga без видачі чеків. У відповідь ви запевнили, що провели відповідні перевірки. Але не змінилося нічого – далі мережа працює так само, з тими ж порушеннями. Якщо ви непрофесійні й не можете вирішити проблему – потрібні кадрові рішення, пишіть заяви. Якщо берете участь у злочині – не дивуйтесь наслідкам, дуже серйозним. Більше попереджень не буде. І ні, я не вірю, що можна не бачити таку масштабну проблему", - резюмував Гетманцев.

Про Gaga

Gaga - це мережа ресторанів грузинської кухні, у Києві, яка розпочала свою діяльність у 2018 році. Назва закладів походить від грузинського слова, що означає "по-грузинськи". Ресторан створений власниками з багаторічним досвідом роботи в грузинських ресторанах.

За даними youcontrol.com.ua, Гіоргі Квірікашвілі є власником ресторанів Gaga.

Зауважимо, ресторанний бізнес нині переживає не найкращі часи. Платоспроможність падає, і людей з грошима на всі заклади не вистачає. Так, у Києві за рік закрилися 120 ресторанів та кафе через війну та відсутність клієнтів. А у Львові у центрі закривають понад пів сотні ресторанів, а за прогнозами експертів, закриттів і звільнень у сфері гостинності буде значно більше.