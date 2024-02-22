Зі львівського ресторанного холдингу !FEST стягнули 13 млн грн: у чому справа

З відомого львівського ресторанного холдингу !Fest стягнули у бюджет 13,4 мільйона гривень. Керівництво підприємства визнало провину щодо ухилення від сплати податків.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці традиційно не називають фігурантів кримінального провадження, але з матеріалів справи випливає, що мова йде про відомий ресторанний і розважальний холдинг !FEST.

"Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області забезпечили надходження до державного бюджету понад 13,4 млн грн податків. Ці кошти були сплачені відомим холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та заклади громадського харчування", – йдеться в повідомленні.

Як зауважують у БЕБ, директор підприємства визнала свою провину. Наразі справу скеровано до суду.

В чому звинувачують !FEST

Нагадаємо, що напередодні БЕБ повідомило, що викрило схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом !FEST. За даними бюро, біля 2 тисяч співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна, зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна.

Як виявило розслідування, для виплати останньої кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передавав до відділу кадрів.

Надалі, використовуючи цей дублікат, представник головного офісу холдингу зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику, зазначаючи у призначенні платежу "власне поповнення рахунку". Тіньова зарплата надходила на картки для виплат один-два рази на місяць.

У такий спосіб, як підрахували у БЕБ, !FEST ухилився від сплати податків на 50 мільйонів гривень.

Слідство повністю підтвердило факти виплати необлікованої заробітної плати та зібрало необхідну доказову базу.

Окрім цього, за попередньою інформацією детективів, заклади холдингу не використовували реєстратори розрахункових операцій під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату готівкою, надалі передаючи її до головного офісу у Львові.

ДОВІДКА:

ТзОВ "Холдинг емоцій "!Фест" зареєстроване у Львові на пл. Ринок, 14. Її засновниками є львівські підприємці Андрій Худо, Юрій Назарук та Дмитро Герасімов. Основний вид діяльності холдингу − діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Додаткові види діяльності – виробництво какао і шоколаду, діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування і товарами широкого асортименту, діяльність туристичних операторів, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна тощо.