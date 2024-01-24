В Україні викрили мережу підпільних гральних закладів: вилучено більше 1 млн грн (ФОТО)

Правоохоронці з'ясували, що група осіб під виглядом "Клубу спортивного покеру" проводила азартні ігри – кеш-гру в покер за кошти учасників гри. Були проведені обшуки за адресами розміщення гральних закладів в Києві, Харкові та Одесі, в ході яких вилучили різну валюту готівкою в еквіваленті понад 1,3 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру чотирьом особам, які організували діяльність мережі підпільних покер-клубів.

"За даними слідства, група осіб під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру" проводила азартні ігри – кеш-гру в покер за кошти учасників гри. У ході гри адміністрація закладу відраховує з гравців від кожного "банку" комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри", - повідомили в ОГП.

Разом з цим, як пояснили в ОГП, незаконна діяльність прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.

Під час обшуків у гральних закладах у Києві, Харкові та Одесі правоохоронці вилучили готівку в еквіваленті понад 1,3 млн грн, чорнову бухгалтерію, підрахунки доходу від гри в покер, комп’ютерну техніку, мобільні телефони фігурантів та 38 столів для гри в покер, гральні карти та фішки.

Повідомляється, що на готівку та вилучене майно орієнтовною вартістю понад 5,3 млн грн накладено арешт.

В Офісі генерального прокурора нагадали, що у липні 2023 року у згаданій мережі покер-клубів обшуки вже проводилися. Тоді було вилучено орієнтовно 4 млн грн готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, підрахунки доходу від кеш-гри з кожного столу тощо. Окрім того, детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони фігурантів та 40 столів для гри в покер, гральні карти та фішки для гри в покер. Орієнтовна загальна вартість вилученого становила понад 16 мільйонів гривень.

Однак, як з'ясували в ОГП, після цього фігуранти справи закупили нове обладнання та продовжили надавати послуги з нелегальних азартних ігор.

Повідомляється, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється детективами територіального управління БЕБ у Київській області за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.

Підозрюваним інкриміновано незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України).