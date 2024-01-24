В Украине разоблачили сеть подпольных игорных заведений: изъято более 1 млн грн (ФОТО)

Правоохранители выяснили, что группа лиц под видом "Клуба спортивного покера" проводила азартные игры – кэш-игру в покер за счет участников игры. Были проведены обыски по адресам размещения игровых заведений в Киеве, Харькове и Одессе, в ходе которых изъяли разную валюту наличными в эквиваленте более 1,3 млн грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора объявлено о подозрении четырем лицам, организовавшим деятельность сети подпольных покер-клубов.

"По данным следствия, группа лиц под видом деятельности "Клуба спортивного покера" проводила азартные игры – кэш-игру в покер за счет участников игры. В ходе игры администрация заведения отчисляет с игроков от каждого "банка" комиссию в пользу игорного заведения с целью получения прибыли от проведения азартной игры", – сообщили в ОГП.

При этом, как пояснили в ОГП, незаконная деятельность прикрывалась документами разрешительного характера, выданными общественной организацией, имеющей отношение к спортивному покеру.

Во время обысков в игровых заведениях в Киеве, Харькове и Одессе правоохранители изъяли наличные деньги в эквиваленте более 1,3 млн грн, черновую бухгалтерию, подсчеты дохода от игры в покер, компьютерную технику, мобильные телефоны фигурантов и 38 столов для игры в покер, игральные карты и фишки.

Сообщается, что на наличность и изъятое имущество ориентировочной стоимостью свыше 5,3 млн. грн. наложен арест.

В Офисе генерального прокурора напомнили, что в июле 2023 года в упомянутой сети покер-клубов обыски уже проводились. Тогда было изъято ориентировочно 4 млн грн наличными в эквиваленте, черновую бухгалтерию, подсчеты дохода от кэш-игры с каждого стола и т.д. Кроме того, детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны фигурантов и 40 столов для игры в покер, игральные карты и фишки для игры в покер. Ориентировочная общая стоимость изъятого составила более 16 миллионов гривен.

Однако, как выяснилось в ОГП, после этого фигуранты дела закупили новое оборудование и продолжили оказывать услуги по нелегальным азартным играм.

Сообщается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Досудебное расследование осуществляется детективами территориального управления БЭБ в Киевской области при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Подозреваемым инкриминирована незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 УК Украины).