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Преступность
Дата публикации

Дельцы из Винницкой области годами продавали контрафактный алкоголь по всей стране на миллионы гривен

Дельцы из Винницкой области годами продавали контрафактный алкоголь по всей стране на миллионы гривен
Преступная группа работала над "развитием" незаконного бизнеса почти 10 лет

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении трем жителям города Могилев-Подольский Винницкой области. Они организовали разветвленную схему продажи нелегального алкоголя на миллионы гривен по всей территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что ведомство проверяет возможную причастность к схеме правоохранителей, которые могли прикрывать нелегальный бизнес.

"По оперативной информации, преступная группа работала над "развитием" незаконного бизнеса почти 10 лет. Контрафактный алкоголь производился в промышленных масштабах. Мужчины создали интернет-сайты, через которые продавали поддельный алкоголь известных марок. Доставка осуществлялась через почтовых операторов", - отмечают в ГБР. 

По данным следствия, ежедневный оборот товара достигал 300 тыс. грн, а ежемесячно дельцы обогащались более чем на 9 млн грн.

Вырученные средства участники схемы вкладывали в недвижимость и элитный транспорт. Они приобрели 5 квартир в Киеве, 3 дома и 1 квартиру в Виннице, а также элитные автомобили общей стоимостью примерно 15 млн гривен.

ГБР документировало деятельность злоумышленников с октября 2022 года. За это время в Могилев-Подольском стражи порядка разоблачили не один подпольный бизнес по продаже алкоголя, но ключевым фигурантам удавалось оставаться "в тени".

24 октября 2023 года работники ГБР провели ряд обысков по месту жительства и в автомобилях "предпринимателей". Была изъята черновая бухгалтерия, телефоны и компьютерная техника.

Фото 2 — Дельцы из Винницкой области годами продавали контрафактный алкоголь по всей стране на миллионы гривен
Фото 3 — Дельцы из Винницкой области годами продавали контрафактный алкоголь по всей стране на миллионы гривен
Фото 4 — Дельцы из Винницкой области годами продавали контрафактный алкоголь по всей стране на миллионы гривен
Фото 5 — Дельцы из Винницкой области годами продавали контрафактный алкоголь по всей стране на миллионы гривен
Фото 6 — Дельцы из Винницкой области годами продавали контрафактный алкоголь по всей стране на миллионы гривен
Фото 7 — Дельцы из Винницкой области годами продавали контрафактный алкоголь по всей стране на миллионы гривен

"В настоящее время всем трем фигурантам сообщено о подозрении по факту незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 УК Украины). Кроме того, решается вопрос о сообщении лицам о подозрении в легализации доходов, полученных от противоправной деятельности (ст. 209 УК Украины)", - подчеркнули в ГБР.

Там добавили, что злоумышленникам может грозить до 6 лет лишения свободы.

Напомним также, что производство контрафактного алкоголя, в частности водки, виски и коньяка под видом известных брендов, было обнаружено в Черниговской области.

Автор:
Светлана Манько