Дельцы из Винницкой области годами продавали контрафактный алкоголь по всей стране на миллионы гривен

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении трем жителям города Могилев-Подольский Винницкой области. Они организовали разветвленную схему продажи нелегального алкоголя на миллионы гривен по всей территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что ведомство проверяет возможную причастность к схеме правоохранителей, которые могли прикрывать нелегальный бизнес.

"По оперативной информации, преступная группа работала над "развитием" незаконного бизнеса почти 10 лет. Контрафактный алкоголь производился в промышленных масштабах. Мужчины создали интернет-сайты, через которые продавали поддельный алкоголь известных марок. Доставка осуществлялась через почтовых операторов", - отмечают в ГБР.

По данным следствия, ежедневный оборот товара достигал 300 тыс. грн, а ежемесячно дельцы обогащались более чем на 9 млн грн.

Вырученные средства участники схемы вкладывали в недвижимость и элитный транспорт. Они приобрели 5 квартир в Киеве, 3 дома и 1 квартиру в Виннице, а также элитные автомобили общей стоимостью примерно 15 млн гривен.

ГБР документировало деятельность злоумышленников с октября 2022 года. За это время в Могилев-Подольском стражи порядка разоблачили не один подпольный бизнес по продаже алкоголя, но ключевым фигурантам удавалось оставаться "в тени".

24 октября 2023 года работники ГБР провели ряд обысков по месту жительства и в автомобилях "предпринимателей". Была изъята черновая бухгалтерия, телефоны и компьютерная техника.

"В настоящее время всем трем фигурантам сообщено о подозрении по факту незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 УК Украины). Кроме того, решается вопрос о сообщении лицам о подозрении в легализации доходов, полученных от противоправной деятельности (ст. 209 УК Украины)", - подчеркнули в ГБР.

Там добавили, что злоумышленникам может грозить до 6 лет лишения свободы.

Напомним также, что производство контрафактного алкоголя, в частности водки, виски и коньяка под видом известных брендов, было обнаружено в Черниговской области.