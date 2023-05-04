На Чернігівщині знайшли виробництво контрафактного алкоголю під виглядом відомих брендів (ФОТО)

Бюро економічної безпеки викрило у Чернігівській області схему незаконного виготовлення, зберігання та продажу підакцизних товарів в промислових масштабах, йдеться у повідомленні відомства.

Слідством встановлено жителів регіону, які за попередньою змовою обладнали складські приміщення для виготовлення контрафактного алкоголю. На спеціальному обладнанні вони в промислових масштабах виготовляли горілку, віскі та коньяк під виглядом відомих брендів, підробляючи також марки акцизного податку.

Детективи провели обшук складських приміщень та вилучили понад 5 тисяч літрів спиртовмісної рідини, концентрат-ароматизатори та бегінбокси для пакування готової фальсифікованої продукції.

Виявилено й приладдя та обладнання для фасування алкоголю – етикетки, пляшки, кришки, пластикові діжки, насоси, ваги та інше. Сума вилученої продукції та обладнання складає майже 5 мільйонів гривень.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Триває розслідування за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 204 та частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а також виготовлення й зберігання марок акцизного податку за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо також, що нещодавно БЕБ знайшло у Кривому Розі підпільну фабрику тютюну для кальяну, який поставлявся до закладів Києва, а на початку квітня нелегальну сигаретну фабрику виявили у Білгороді-Дністровському.