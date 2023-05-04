В Черниговской области нашли производство контрафактного алкоголя под видом известных брендов (ФОТО)

Бюро экономической безопасности разоблачило в Черниговской области схему незаконного изготовления, хранения и продажи подакцизных товаров в промышленных масштабах, говорится в сообщении ведомства.

Следствием установлены жители региона, которые по предварительному сговору оборудовали складские помещения для изготовления контрафактного алкоголя. На специальном оборудовании они в промышленных масштабах производили водку, виски и коньяк под видом известных брендов, подделывая также марки акцизного налога.

Детективы провели обыск складских помещений и изъяли более 5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, концентрат-ароматизаторы и бэгинбоксы для упаковки готовой фальсифицированной продукции.

Обнаружены и принадлежности и оборудование для фасовки алкоголя – этикетки, бутылки, крышки, пластиковые бочки, насосы, весы и прочее. Сумма изъятой продукции и оборудования составляет около 5 миллионов гривен.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Продолжается расследование по части 2 статьи 28, части 2 статьи 204 и части 2 статьи 199 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров, а также изготовление и хранение марок акцизного налога по предварительному сговору группой лиц).

Напомним также, что недавно БЭБ нашло в Кривом Роге подпольную фабрику табака для кальяна, который поставлялся в Киев, а в начале апреля нелегальную сигаретную фабрику обнаружили в Белгороде-Днестровском.