В Киевской области изъяли нелегальных электронных сигарет и табака на 100 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную схему реализации нелегальных электронных сигарет и табака для кальяна в Киевской области. Общая стоимость контрафакта составляет около 100 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что товары были ввезены на территорию Украины с нарушением таможенного законодательства без марок акцизного налога.

"Следствием установлена группа лиц, организовавших транспортировку электронных сигарет и табака для кальяна для дальнейшего розничного сбыта", - отметили в БЭБ.

Детективы провели безотлагательные обыски двух грузовых автомобилей. Во время осмотра изъято 677 картонных коробок и 22 строительных мешка с электронными табачными изделиями.

Примерная стоимость изъятого контрафакта составляет около 100 млн грн.

"Также устанавливаются обстоятельства по факту подделки указанными лицами самой марки акцизного налога. Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 и ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины осуществляют детективы территориального управления. и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры", - сообщили в БЭБ.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности заблокировала схему подпольного производства контрафактной подакцизной продукции в промышленных объемах. Злоумышленники ежесуточно производили до 1 миллиона сигарет под псевдомарками известных иностранных брендов.