В цистерне из-под масла нашли сигарет более чем на 6 миллионов гривен (ВИДЕО)

На границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками таможни и СБУ остановили грузовик, упакованный большой партией табачных изделий.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что грузовой автомобиль должен был пересечь границу в пункте пропуска "Порубное" с сопроводительными документами на партию растительного масла одной из коммерческих фирм.

Однако вместе с указанным товаром гражданин перевозил сигареты без марок акцизного налога Украины.

"В настоящее время завершился подсчет обнаруженного курева. Всего в конструктивных особенностях грузового автомобиля украинец перевозил 200 ящиков с более чем 100 тысячами пачек табачных изделий", - сообщают в ГПСУ.

Там добавляют, что сумма оценки товара, который должны были доставить в Великобританию, составила более 6 миллионов гривен.

Ранее на Черновицкой таможне работники ДБР и местные таможенники обнаружили грузовик с российскими автозапчастями к автомобилям ВАЗ российского производства. Товар пытались завезти в Украину для продажи под видом товаров из Китая.