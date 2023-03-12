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В цистерне из-под масла нашли сигарет более чем на 6 миллионов гривен (ВИДЕО)
На границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками таможни и СБУ остановили грузовик, упакованный большой партией табачных изделий.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Отмечается, что грузовой автомобиль должен был пересечь границу в пункте пропуска "Порубное" с сопроводительными документами на партию растительного масла одной из коммерческих фирм.
Однако вместе с указанным товаром гражданин перевозил сигареты без марок акцизного налога Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В настоящее время завершился подсчет обнаруженного курева. Всего в конструктивных особенностях грузового автомобиля украинец перевозил 200 ящиков с более чем 100 тысячами пачек табачных изделий", - сообщают в ГПСУ.
Там добавляют, что сумма оценки товара, который должны были доставить в Великобританию, составила более 6 миллионов гривен.
Ранее на Черновицкой таможне работники ДБР и местные таможенники обнаружили грузовик с российскими автозапчастями к автомобилям ВАЗ российского производства. Товар пытались завезти в Украину для продажи под видом товаров из Китая.