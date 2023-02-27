Схема с "пустыми фурами": на Львовской таможне разоблачили махинацию на более миллиона гривен

Государственное бюро расследований разоблачило на Львовской таможне схему незаконного ввоза товаров широкого потребления "пустыми фурами". Инспектор таможенного поста "Яворов" получила подозрение.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации ГБР, чиновница пропустила на территорию Украины грузовик, в котором были бытовая техника, кожаные изделия, котлы отопления, брендовая одежда и детские игрушки.

"Чиновница скрыла настоящее содержание груза и оформила автомобиль как пустой. Поэтому в госбюджет не поступило более 1,1 млн грн таможенных платежей", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили инспектору о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Предусмотренное статьями наказание – лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, ранее Служба безопасности и Государственное бюро расследований ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. Правоохранители сообщили о подозрении 5 главным инспекторам таможенного поста – это почти половина таможенников, работавших на смене.