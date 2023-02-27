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Преступность
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Схема с "пустыми фурами": на Львовской таможне разоблачили махинацию на более миллиона гривен

Схема с "пустыми фурами": на Львовской таможне разоблачили махинацию на более миллиона гривен

Государственное бюро расследований разоблачило на Львовской таможне схему незаконного ввоза товаров широкого потребления "пустыми фурами". Инспектор таможенного поста "Яворов" получила подозрение.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации ГБР, чиновница пропустила на территорию Украины грузовик, в котором были бытовая техника, кожаные изделия, котлы отопления, брендовая одежда и детские игрушки.

"Чиновница скрыла настоящее содержание груза и оформила автомобиль как пустой. Поэтому в госбюджет не поступило более 1,1 млн грн таможенных платежей", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили инспектору о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Предусмотренное статьями наказание – лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, ранее Служба безопасности и Государственное бюро расследований ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. Правоохранители сообщили о подозрении 5 главным инспекторам таможенного поста – это почти половина таможенников, работавших на смене.

Автор:
Нина Комащенко