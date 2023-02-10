Злоупотребления на Житомирской таможне: 5 инспекторов таможенного поста получили подозрения (ФОТО)

Служба безопасности и Государственное бюро расследований ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. Правоохранители сообщили о подозрении 5 главным инспекторам таможенного поста – это почти половина таможенников, работавших на смене.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, противоправная деятельность чиновников привела к ущербу государству, по меньшей мере, на 3,5 млн грн.

По данным следствия, чиновники занимались махинациями при таможенном оформлении грузовых автомобилей. В частности, они занижали размер платежей при растаможке импортируемых из ЕС автомобилей.

"Схема" работала благодаря коммерческой фирме, занимающейся импортом. Эта компания предоставляла таможенникам поддельные иностранные технические паспорта с исправленными датами производства и первой регистрации грузовиков. Из-за таких манипуляций автомобили "молодели", а обязательные таможенные платежи в госбюджет кардинально уменьшались.

"Таможенники, злоупотребляя служебным положением, "не замечали" этих нарушений и не осуществляли надлежащую проверку поданных к растаможке документов", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования задокументирован ввоз и оформление в режиме "импорт", а затем продажа добропорядочным покупателям более двух десятков грузовых автомобилей.

Правоохранители проверяют, причастны ли другие должностные лица таможни к коррупционной схеме и проводят следственные действия на таможенном посту, фигурирующем в преступной схеме. В частности, они изымают документацию и электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас 5 главным инспекторам таможенного поста "Житомир Центральный" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом.

Напомним, Служба безопасности и Государственное бюро расследований во взаимодействии с Офисом генпрокурора проводят в пятницу, 10 февраля, масштабную спецоперацию по всей вертикали таможни — с утра продолжаются обыски.