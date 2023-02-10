СБУ и ГБР провели обыски на объектах бывшего нардепа и российского олигарха

Сотрудники СБУ и ГБР провели серию обысков в рамках уголовного производства по злоупотреблению служебным положением должностными лицами ЧАО "НАК "Недра Украины".

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Отмечается, что следственные действия проводились по местам фактического проживания фигурантов и в офисных помещениях соответствующих компаний, конечными бенефициарами которых являются российский олигарх и народный депутат Украины VIII созыва.

По результатам обысков обнаружено и изъято:

черновые записи и документацию, подтверждающие незаконные операции подконтрольных им коммерческих структур;

средства связи и компьютерную технику;

около 300 тыс. долларов США, 250 тыс. евро и 1,5 млн грн наличными.

Как свидетельствуют материалы расследования, в результате противоправной деятельности должностных лиц ЧАО "НАК "Недра Украины" и ряда коммерческих структур Украина потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области.

И это при том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 млрд. грн. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров.

"В настоящее время в рамках уголовного производства по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) продолжаются комплексные следственно-оперативные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности", - отметили в СБУ.

Имя нардепа и российского олигарха в СБУ не называют. Но, по данным СМИ, речь идет об экс-нардепе Игоре Котвицком, а также о харьковском предпринимателе Павле Фуксе, который в 2021 году попал под санкции СНБО.

Игоря Александровича Котвицкого называют бизнес-партнером экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. В 2022 году его жена – Анастасия Котвицкая (девичья фамилия Кучер) вывезла за границу миллионы долларов в чемоданах. В июле 2022 СБУ сообщала, что ее сотрудники расследуют факты незаконного перемещения через государственную границу большого объема наличных средств. В частности - по противоправному вывозу из Украины 28 млн долларов США и 1,3 млн евро.