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Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)

Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)

Служба безопасности и Государственное бюро расследований во взаимодействии с Офисом генпрокурора проводят в пятницу, 10 февраля, масштабную спецоперацию по всей вертикали таможни — с утра продолжаются обыски.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сначала силовики начали обыски в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и в Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.

Фото 2 — Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)
Фото 3 — Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)
Фото 4 — Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)
Фото 5 — Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)
Фото 6 — Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)
Фото 7 — Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)
Фото 8 — Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)
Фото 9 — Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)
Фото 10 — Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)
Фото 11 — Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)
Фото 12 — Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)
Фото 13 — Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)
Фото 14 — Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)
Фото 15 — Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)
Фото 16 — Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)
Фото 17 — Масштабная спецоперация: СБУ и ДБР начали обыски по всей вертикали таможни (ФОТО)

СБУ отчиталась о первых результатах спецоперации: установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы.

"Пока их деятельность заблокирована. Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и в пунктах пропуска с целью пресечения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", — рассказали в спецслужбе.

Масштабные проверки работы таможни продолжаются, СБУ сообщит больше информации о выявленных коррупционных правонарушениях работниками Гостаможслужбы и деятельности ее территориальных органов.

Напомним, за день до визита в Украину главы Еврокомиссии правоохранители активизировали борьбу с коррупционерами всех уровней. После ряда коррупционных скандалов января Банковая хочет подать западным союзникам сигнал, что украинские власти готовы бороться с коррупцией.

В частности, правительство уволило руководство Государственной таможенной службы и назначило временным главой ведомства Сергея Звягинцева.

Автор:
Вита Молодан