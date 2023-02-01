Кабмин уволил руководство таможенной службы - нардеп

Кабинет министров 1 февраля уволил с должностей и.о. председателя таможенной службы Вячеслава Демченко, его первого заместителя Александра Щуцкого и заместителя Руслана Черкасского.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин уволил руководящий состав таможни. Уволены: и.о. Демченко и его замы - Щуцкий и Черкасский", - отметил он.

Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в комментарии Delo.ua сообщил, что исполнять обязанности главы таможни будет один из заместителей - Сергей Звягинцев.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что обещанные весенние посадки продолжаются и анонсировал увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы.