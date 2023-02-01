Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Важно
Категория
Политика
Дата публикации

Кабмин уволил руководство таможенной службы - нардеп

Кабмин уволил руководство таможенной службы - нардеп

Кабинет министров 1 февраля уволил с должностей и.о. председателя таможенной службы Вячеслава Демченко, его первого заместителя Александра Щуцкого и заместителя Руслана Черкасского.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

абмин уволил руководящий состав таможни. Уволены: и.о. Демченко и его замы - Щуцкий и Черкасский", - отметил он.

Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в комментарии Delo.ua сообщил, что исполнять обязанности главы таможни будет один из заместителей - Сергей Звягинцев.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что обещанные весенние посадки продолжаются и анонсировал увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы.

Автор:
Нина Комащенко