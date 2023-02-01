Кабмін звільнив керівництво митної служби - нардеп

Кабінет міністрів 1 лютого звільнив з посад в.о голови митної служби Вячеслава Демченка, його першого заступника Олександра Щуцького та заступника Руслана Черкаського.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Кабмін звільнив керівний склад митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його зами - Щуцький та Черкаський", - зазначив він.

Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у коментарі Delo.ua повідомив, що виконувати обов'язки голови митниці буде один з заступників - Сергій Звягінцев.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що обіцяні весняні посадки тривають і анонсував звільнення всього керівного складу Державної митної служби.