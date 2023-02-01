Три квартиры и дорогие авто: руководителя налоговой Киева разоблачили на многомиллионных сделках (ФОТО)

Правоохранители проводят обыски у руководителя налоговой службы Киева, которую разоблачили на многомиллионных сделках. В ходе следственных действий уже нашли 158 тысяч долларов, 530 тысяч гривен и 2,2 тысячи евро, элитные часы и автомобили.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Злоупотребляя властью и служебным положением исполняющая обязанности начальника киевской налоговой за деньги принимала решения о несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков для ряда предприятий", - говорится в сообщении.

Она также является главой Комиссии по остановке регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных ГУ ГНС в Киеве. Женщина вместе с другими членами комиссии без законных на то оснований принимала решения о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия.

Кроме того, по оперативным данным, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах.

По экспертным оценкам, в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.

Кроме того, в другом эпизоде руководство ГУ ГНС в Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн. Чиновники налоговой "не замечают" этих схем, поддерживают их существование или напрямую участвуют в систематическом получении оплаты своих "услуг".

Также правоохранители изучают образ жизни и.о. начальника главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, который не соответствует уровню ее официальных доходов: она имеет 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно 1 млн долларов, дом вблизи Киева стоимостью примерно 200 тысяч долларов, два автомобиля стоимостью примерно 150 тысяч долларов.

При этом одно из авто чиновника стоимостью примерно 100 тысяч долларов записано на ее личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более 8 тысяч долларов.

Также женщина пользуется дорогими украшениями, исключительно дорогой брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами.

Общая сумма установленных необоснованных активов должностной лица составляет около 1,4 млн долларов.

Как отмечается на официальном сайте главного управления ГНС в г. Киеве, исполняет обязанности начальника Оксана Датий.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что обещанные весенние посадки продолжаются и анонсировал увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы.