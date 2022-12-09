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СБУ и НАБУ разоблачили предпринимателя, предлагавшего взятку руководителю Гослекслужбы
Сотрудники СБУ, НАБУ и САП разоблачили бизнесмена, предлагавшего взятки в размере $10 тысяч руководителю Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба СБУ.
Фигурант является иностранцем. Он предлагал руководителю Гослекслужбы деньги, чтобы тот предоставил разрешение для быстрого ввоза препаратов, отнесенных к прекурсорам и наркотическим лекарственным средствам, на территорию Украины из-за границы.
Мужчину поймали как раз в тот момент, когда он пытался передать взятку. Теперь решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении.
Предварительная правовая квалификация – ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Уточняется, что предварительное расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2022 года по заявлению руководителя Гослекслужбы.
Ранее сообщалось, что в результате следственно-оперативных действий в Киевской, Львовской и Черновицкой таможнях заблокировала коррупционную схему. Разоблачено руководство соответствующих региональных таможен, организовавшее механизм незаконного получения денег за оформление экспортно-импортных операций.