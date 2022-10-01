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Категория
Преступность
Дата публикации

СБУ ликвидировала масштабную схему на таможне, нанесшую бюджету почти 40 млн грн убытков

СБУ ликвидировала масштабную схему на таможне, нанесшую бюджету почти 40 млн грн убытков

Сотрудники Службы безопасности Украины и ДБР разоблачили масштабную преступную схему на растаможке иностранных грузовых автомобилей на таможне в Житомирской области. Из-за недополученных сумм акцизного сбора и налога на добавленную стоимость деятельность злоумышленников нанесла ущерб бюджету в размере почти 40 млн грн.

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Об этом 1 октября сообщила пресс-служба СБУ.

Преступную схему наработали более 10 человек, среди них – шесть должностных лиц таможенного поста "Житомир-центральный" и несколько коммерсантов из областного центра и Ровно. Суть в том, что год выпуска импортированных грузовиков искусственно "омолаживался" и таким образом злоумышленники уклонялось от уплаты установленных таможенных платежей.

Фото 2 — СБУ ликвидировала масштабную схему на таможне, нанесшую бюджету почти 40 млн грн убытков
Фото 3 — СБУ ликвидировала масштабную схему на таможне, нанесшую бюджету почти 40 млн грн убытков
Фото 4 — СБУ ликвидировала масштабную схему на таможне, нанесшую бюджету почти 40 млн грн убытков
Фото 5 — СБУ ликвидировала масштабную схему на таможне, нанесшую бюджету почти 40 млн грн убытков
Фото 6 — СБУ ликвидировала масштабную схему на таможне, нанесшую бюджету почти 40 млн грн убытков

В свою очередь, главные государственные инспекторы таможни не осуществляли надлежащую проверку технических паспортов с "откорректированными" датами производства автомобилей и "гарантировали" беспрепятственное таможенное оформление грузовиков.

СБУ выяснила, что на каждом авто злоумышленники "экономили" от 90 до 750 тыс грн в зависимости от объема двигателя.

По материалам СБУ одиннадцати участникам преступной группы сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения организованной группой);
  • ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия);
  • ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
  • ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех виновных.

Ранее сообщалось, что во Львовской области разоблачили преступную группу, которая ввезла 40 тысяч автомобилей, зарабатывая на льготном растаможке. В составе группировки – чиновники Львовской таможни, трое брокеров и граждане Евросоюза.

Автор:
Вита Молодан