- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
СБУ ликвидировала масштабную схему на таможне, нанесшую бюджету почти 40 млн грн убытков
Сотрудники Службы безопасности Украины и ДБР разоблачили масштабную преступную схему на растаможке иностранных грузовых автомобилей на таможне в Житомирской области. Из-за недополученных сумм акцизного сбора и налога на добавленную стоимость деятельность злоумышленников нанесла ущерб бюджету в размере почти 40 млн грн.
Об этом 1 октября сообщила пресс-служба СБУ.
Преступную схему наработали более 10 человек, среди них – шесть должностных лиц таможенного поста "Житомир-центральный" и несколько коммерсантов из областного центра и Ровно. Суть в том, что год выпуска импортированных грузовиков искусственно "омолаживался" и таким образом злоумышленники уклонялось от уплаты установленных таможенных платежей.
В свою очередь, главные государственные инспекторы таможни не осуществляли надлежащую проверку технических паспортов с "откорректированными" датами производства автомобилей и "гарантировали" беспрепятственное таможенное оформление грузовиков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
СБУ выяснила, что на каждом авто злоумышленники "экономили" от 90 до 750 тыс грн в зависимости от объема двигателя.
По материалам СБУ одиннадцати участникам преступной группы сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения организованной группой);
- ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия);
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
- ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех виновных.
Ранее сообщалось, что во Львовской области разоблачили преступную группу, которая ввезла 40 тысяч автомобилей, зарабатывая на льготном растаможке. В составе группировки – чиновники Львовской таможни, трое брокеров и граждане Евросоюза.