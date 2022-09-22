СБУ сообщила о подозрении блогеру за распространение российской пропаганды

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении столичному блоггеру, снимавшему для российских СМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ задокументировала в Киеве информационно-подрывную деятельность одного из известных блоггеров, распространявшего российскую пропаганду.

Злоумышленник занимался дискредитацией военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов. С этой целью он снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона.

В своих стримах он оскорблял наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номера автомобилей.

Снятые "сюжеты" публиковал на собственной интернет-платформе и распространял через соцсети.

Установлено, что деструктивный контент широко использовали кремлевские пропагандисты для подготовки заказных эфиров и фейковых "новостей" по общественно-политической ситуации в Украине.

Такое провокационное видео представители спецслужб РФ использовали для "разгона" дезинформации о гражданской позиции и патриотических настроениях жителей Киевщины.

Кроме того, блоггер публично оскорблял украинских волонтеров и требовал с них деньги за обнародование публикаций в поддержку сил обороны.

В ходе следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон, по которым он администрировал свои интернет-ресурсы, распространяя вражескую пропаганду.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, в Киеве разоблачили агентов ФСБ, которые передавали координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона

Кто задержанный - не сообщается. Но судя по лого "ДТП Kiev UA" на опубликованных СБУ фото, задержанный - основатель указанного ресурса Влад Антонов.