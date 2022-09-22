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СБУ сообщила о подозрении блогеру за распространение российской пропаганды
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении столичному блоггеру, снимавшему для российских СМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
СБУ задокументировала в Киеве информационно-подрывную деятельность одного из известных блоггеров, распространявшего российскую пропаганду.
Злоумышленник занимался дискредитацией военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов. С этой целью он снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В своих стримах он оскорблял наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номера автомобилей.
Снятые "сюжеты" публиковал на собственной интернет-платформе и распространял через соцсети.
Установлено, что деструктивный контент широко использовали кремлевские пропагандисты для подготовки заказных эфиров и фейковых "новостей" по общественно-политической ситуации в Украине.
Такое провокационное видео представители спецслужб РФ использовали для "разгона" дезинформации о гражданской позиции и патриотических настроениях жителей Киевщины.
Кроме того, блоггер публично оскорблял украинских волонтеров и требовал с них деньги за обнародование публикаций в поддержку сил обороны.
В ходе следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон, по которым он администрировал свои интернет-ресурсы, распространяя вражескую пропаганду.
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Напомним, в Киеве разоблачили агентов ФСБ, которые передавали координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона
Кто задержанный - не сообщается. Но судя по лого "ДТП Kiev UA" на опубликованных СБУ фото, задержанный - основатель указанного ресурса Влад Антонов.