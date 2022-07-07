СБУ викрила злочинну схему безперешкодного розмитнення автомобілів

На Львівщині викрили злочинну групу, яка ввезла 40 тисяч автомобілів, заробляючи на пільговому розмитненні. У складі угруповання – чиновники Львівської митниці, троє брокерів та громадяни Євросоюзу.

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Про це повідомила прес-служба СБУ.

За суму від 500 до 1000 дол США зловмисники ввозили машини "зеленим коридором" і підробляли документи для встановлення автомобілів на облік без зняття їх з іноземної реєстрації, повідомили в СБУ.

Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення – цю послугу зловмисники надавали за 50-150 дол. США.

За цією схемою на територію нашої країни в'їхало понад 40 тис. транспортних засобів із іноземною реєстрацією.

Встановлено, що до складу угруповання входили чиновники Львівської митниці, три брокери та громадянин однієї з країн ЄС.

Наразі п'ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем),ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги), ч. 3 ст.369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Продовжується досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

За час дії нульової розмитнення (період з квітня по червень) в Україну завезли 236 792 авто. З них найдорожчим став Ferrari Roma 2020 року за $221,4 тис.

Нагадаємо, Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня, з цього дня скасовується пільга на ввезення авто. Відповідний закон президент України Володимир Зеленський підписав 30 червня.