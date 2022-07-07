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СБУ разоблачила преступную схему беспрепятственного растаможивания автомобилей
Во Львовской области разоблачили преступную группу, которая ввезла 40 тысяч автомобилей, зарабатывая на льготной растаможке. В составе группировки - чиновники Львовской таможни, трое брокеров и граждане Евросоюза.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
За сумму от 500 до 1000 долл США злоумышленники ввозили машины по "зеленому коридору" и подделывали документы для установки автомобилей на учет без снятия их с иностранной регистрации, сообщили в СБУ.
Следующим этапом было беспрепятственное таможенное оформление – эту услугу злоумышленники оказывали за 50-150 долл. США.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По этой схеме на территорию нашей страны въехало более 40 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.
Установлено, что в состав группировки входили чиновники Львовской таможни, три брокера и гражданин одной из стран ЕС.
В настоящее время пяти участникам группировки сообщено о подозрении за ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом),ч. 4 ст. 368-4 (подкуп лица, оказывающего публичные услуги), ч. 3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжается досудебное расследование в двух уголовных производствах для привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.
Отметим, За время действия нулевой растаможки (период с апреля по июнь) в Украину завезли 236 792 авто. Из них самым дорогим стала Ferrari Roma 2020 года за $221,4 тыс.
Напомним, Верховная Рада вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля, с этого дня отменяется льгота на ввоз авто. Соответствующий закон президент Украины Владимир Зеленский подписал 30 июня.