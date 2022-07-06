Десяток компаний с российским владельцем срывали поставки медоборудования в военные госпитали - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении сознательного срыва поставок медицинского оборудования в военные госпитали и учреждения здравоохранения со стороны предприятий, конечным бенефециаром которых является гражданин России.

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Как говорится в сообщении ведомства, в ходе следственных действий было выявлено, что более 10 связанных между собой отечественных компаний, специализирующихся на поставках дорогостоящего медоборудования, за последний год системно не выполняли свои договорные обязательства.

Речь идет как о поставках оборудования, так и о его сервисном обслуживании. Задокументированная сумма ущерба от такой противоправной деятельности составляет почти 13 миллионов гривен.

Установлено, что к умышленному неисполнению договоров причастны как фактический владелец компаний из России, так и их менеджмент из числа граждан Украины.

"В ходе обысков обнаружены и изъяты печати предприятий, а также носители информации и документы с доказательствами противоправной деятельности. В настоящее время гражданин РФ (заочно) и руководитель одной из компаний-поставщиков сообщены о подозрении в совершении преступления", - заявили в СБУ.

При этом в ведомстве не сообщают, как именно квалифицировали действия или бездействие указанных лиц. Отмечено только, что продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к этой противоправной деятельности.

Указано, что выявление и документирование преступления осуществляли сотрудники департамента защиты национальной государственности СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры Киева. При этом ни органы прокуратуры, ни полиция об этом в среду не сообщали.