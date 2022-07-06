Десяток компаній з російським власником зривали поставки медобладнання до військових госпіталів - СБУ

Служба безпеки України заявляє про викриття свідомого зриву поставок медичного обладнання до військових госпіталів і закладів охорони здоров’я з боку підприємств, кінцевим бенефеціаром яких є громадянин Росії.

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Як ідеться у повідомленні відомства, під час слідчих дій було виявлено, що більше 10 пов’язаних між собою вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, впродовж останнього року системно не виконували свої договірні зобов’язання.

Йдеться як про постачання устаткування, так і про його сервісне обслуговування. Задокументована сума збитків від такої протиправної діяльності становить майже 13 мільйонів гривень.

Встановлено, що до умисного невиконання договорів причетні як фактичний власник компаній з Росії, так і їх менеджмент з числа громадян України.

"Під час обшуків виявлено та вилучено печатки підприємств, а також носії інформації та документи з доказами протиправної діяльності. Наразі громадянину РФ (заочно) та керівнику однієї з компаній-постачальників повідомлено про підозру у вчиненні злочину", - заявили в СБУ.

При цьому у відомстві не повідомляють, як саме кваліфікували дії чи бездіяльність зазначених осіб. Зазначено лише, що тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до цієї протиправної діяльності.

Вказано, що виявлення та документування злочину здійснювали співробітники департаменту захисту національної державності СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва. При цьому, ані органи прокуратури, ані поліція про таке у середу не повідомляли.