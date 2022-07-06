Суд заарештував частку агропідприємства на Кіровоградщині у 4,6 млрд гривень, яка належить росіянину

Суд за клопотаннями Кіровоградської обласної прокуратури наклав арешт на частку у 50% одного з підприємств, що становить понад 4,6 мільярда гривень, в рамках кримінального провадження за фактом відмивання коштів, йдеться у повідомленні прокуратури.

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За даними слідства, громадянин РФ - засновник одного з агропідприємств та власник половини статутного капіталу, який також є засновником восьми підприємств на території самої Росії, здійснював незаконні фінансові операції.

Як стверджують правоохоронці, спільно з іншими посадовими особами підприємства він легалізував та виводив до РФ кошти, отриманні злочинним шляхом.

Прокуратура вказує, що на частку громадянина РФ у статутному капіталі підприємства арешт накладено "з метою забезпечення збереження майна для його подальшої конфіскації".

Розслідування за частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області. Сама ж поліція про це не повідомляє.

Нагадаємо, що місяць тому в Україні заарештували активи підприємства, що спеціалізується на продажі сільгосптехніки та додаткового обладнання, директором та кінцевим бенефіціарним власником якого є російські бізнесмени.

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