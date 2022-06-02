Крюківський вагонзавод про звинувачення у "виведенні коштів у РФ": заява прокуратури шкодить іміджу України

Крюківський вагонобудівний завод запевняє, що є законослухняним підприємством, виступає за суверенітет та цілісність України і закликає не робити безпідставних висновків щодо його зв'язків із Росією.

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Зокрема, як ідеться у заяві підприємства, "жодної сенсації чи новини" немає у тому, що серед його власників є російський бізнесмен Станіслав Гамзалов, який придбав свою частку ще у 2012 році.

"При цьому він не мав і не має впливу на роботу підприємства. Всі в нашій державі знають, що основним власником підприємства є громадянин України", - підкреслюють на КВБЗ.

Там також кажуть, що "з розумінням ставляться" до того, що відповідні державні органи проводять перевірки компаній, де представники країни-агресора є в числі бенефіціарів.

"Сьогодні ми живемо і працюємо в умовах воєнного стану. Ухвалюються нові закони, і ми вирішимо дане питання згідно з ними, бо самі стурбовані таким станом справ. Із подібною проблемою стикнулися в Україні 17 тисяч підприємств", - заявляють на заводі.

КВБЗ запевняє, що веде прозорий бізнес, є сумлінним платником податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, і жодних "схем виведення грошових коштів", "збиткових зовнішньоекономічних контрактів по завищеній вартості в той час, коли були національні аналоги" чи "фінансування насильницького захоплення державної влади" ніколи в історії підприємства не було і бути не може.

"Чого ж тоді такий поспіх зі звинуваченнями? Ми працюємо в Україні та для народу України. Чи варто поширювати неперевірену інформацію і звинувачувати ПАТ "КВБЗ" передчасно, до завершення слідчих дій? Чи на користь це іміджу підприємства та України в цілому? Чи служить це справі підтримки вітчизняного виробника та збереження економіки держави у такий надскладний період? Звісно, що ні", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що напередодні Київська міська прокуратура поширила повідомлення про обшуки на Крюківському вагонзаводі в рамках розслідування справи про заволодіння грошима підприємства шляхом зловживання службовим становищем та фінансування насильницького захоплення державної влади чи зміни меж України.

У відомстві заявили, що викрито схему виведення грошей заводу саме на рахунки російських підприємств через систематичну закупівлю деталей для будівництва вагонів у підприємств в РФ за завищеними цінами при наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості.

Крім того, правоохоронці повідомили, що частку в 25% підприємства, якою володіє Гамзалов, було заарештовано.

Зазначимо, що ще півтора роки тому з'ясувалося, що КВБЗ взявся імпортувати російські колеса виробництва "Євраз Нижньотагільського металургійного комбінату" (Свердловська область), а також залізничні осі з заводу "Уральська кузня" (Челябінська область), при тому, що в Україні є свій виробник такої продукції – компанія "Інтерпайп" (Дніпро).

На Крюківському заводі тоді заявили, що російська продукція дешевша, а комплектуючих для вагонів, які виробляє Україна, насправді недостатньо для ринку.