Суд арестовал долю агропредприятия в Кировоградской области в 4,6 млрд гривен, принадлежащую россиянину

Суд по ходатайствам Кировоградской областной прокуратуры наложил арест на долю в 50% одного из предприятий, что составляет более 4,6 миллиарда гривен, в рамках уголовного производства по факту отмывания средств, говорится в сообщении прокуратуры.

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По данным следствия, гражданин РФ – учредитель одного из агропредприятий и владелец половины уставного капитала, который также является учредителем восьми предприятий на территории самой России, совершал незаконные финансовые операции.

Как утверждают правоохранители, совместно с другими должностными лицами предприятия он легализовал и выводил в РФ средства, полученные преступным путем.

Прокуратура указывает, что на долю гражданина РФ в уставном капитале предприятия арест наложен "в целях обеспечения сохранности имущества для дальнейшей конфискации".

Расследование по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса проводят следователи Главного управления Нацполиции в Кировоградской области. Сама же полиция об этом не сообщает.

Напомним также, что месяц назад в Украине арестовали активы предприятия, специализирующегося на продаже сельхозтехники и дополнительного оборудования, директором и конечным бенефициарным владельцем которого являются российские бизнесмены.

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