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Зеленский подписал закон об отмене льготного растаможивания
Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня подписал закон (законопроект № 7418) "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению".
Об этом сообщил председатель налогового комитета Рады Данил Гетманцев.
Документ вступает в силу с 01 июля в полном объеме. Закон возобновляет таможенные пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары, что было отменено в марте 2022 года. То есть с первого дня июля отменяется льготное растаможивание авто.
При этом документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).Подписывайтесь на наш Telegram канал
После того, как ВРУ приняла этот законопроект на границе образовались несколькокилометровые очереди из желающих растаможить авто.