Зеленский подписал закон об отмене льготного растаможивания

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня подписал закон (законопроект № 7418) "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению".

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Об этом сообщил председатель налогового комитета Рады Данил Гетманцев.

Документ вступает в силу с 01 июля в полном объеме. Закон возобновляет таможенные пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары, что было отменено в марте 2022 года. То есть с первого дня июля отменяется льготное растаможивание авто.

При этом документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

После того, как ВРУ приняла этот законопроект на границе образовались несколькокилометровые очереди из желающих растаможить авто.