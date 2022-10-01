СБУ ліквідувала масштабну схему на митниці, яка завдала бюджету майже 40 млн грн збитків

Співробітники Служби безпеки України та ДБР викрили масштабну злочинну схему на розмитненні іноземних вантажних автомобілів на митниці в Житомирській області. Через недоотримані суми акцизного збору і податку на додану вартість діяльність зловмисників завдала збитки бюджету у розмірі майже 40 млн грн.

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Про це 1 жовтня повідомила пресслужба СБУ.

Злочинну схему напрацювали понад 10 осіб, серед них – шестеро посадовців митного посту "Житомир-центральний" і декілька комерсантів з обласного центру та Рівного. Суть в тому, що рік випуску імпортованих вантажівок штучно "омолоджували" і таким чином зловмисники ухилялись від сплати встановлених митних платежів.

В свою чергу головні державні інспектори митниці не здійснювали належну перевірку технічних паспортів з "відкорегованими" датами виробництва автомобілів і "гарантували" безперешкодне митне оформлення вантажівок.

СБУ з'ясувала, що на кожному авто зловмисники "економили" від 90 до 750 тис грн залежно від об’єму двигуна.

За матеріалами СБУ одинадцятьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення організованою групою);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);

ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині викрили злочинну групу, яка ввезла 40 тисяч автомобілів, заробляючи на пільговому розмитненні. У складі угруповання – чиновники Львівської митниці, троє брокерів та громадяни Євросоюзу.