СБУ затримала 16 колаборантів в Харківській області після деокупації

В рамках проведення стабілізаційних заходів за останні дні після деокупації Харківської області Служба безпеки України перевірила 7 тисяч осіб. В результаті СБУ встановила місцезнаходження і затримала 16 місцевих колаборантів.

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Про це 15 вересня повідомила пресслужба СБУ.

Тринадцятьом з них повідомили про підозри у вчиненні злочинів та одинадцятьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

В ході стабілізаційних заходів співробітники спецслужби отримали повні списки з установчими даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які співпрацювали з ними, в деокупованих населених пунктах Харківської області.

СБУ виявила також реєстри "податкової служби", до яких окупанти вносили всі комерційні структури та їх керівників, які фінансували війну проти України через сплату так званих "податків" до бюджету Росії.

Росіяни, тікаючи від ЗСУ в Харківській області, покинули "касу" з російськими банкнотами на понад 21 млн руб і документальні матеріали з доказами злочинних дій Росії.

У межах кримінальних проваджень, розпочатих за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану та колабораційну діяльність, тривають досудові розслідування.

Наразі на деокупованій території сходу Служба безпеки продовжує комплексні заходи щодо виявлення і притягнення до відповідальності всіх учасників окупаційних угруповань та їх поплічників.

Нагадаємо, після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники Державного бюро розслідування також розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Згодом ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" міста.