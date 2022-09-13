Коригувальницю вогню окупантів по Лисичанську засудили до 12 років тюрми

Суд визнав винною у колабораціонізмі мешканку Лисичанська Луганської області, яку піймали на коригуванні вогню окупаційних військ так званої "ЛНР" та збройних сил Росії, та засудив її до 12 років позбавлення волі.

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Як повідомляє Офіс генерального прокурора, фігурантці інкримінували частину 2 статті 28, частину 7 статті 111-1 Кримінального кодексу (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України).

Прокурори довели у суді, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну інформаторка передавала ворогу координати розташування у місті військовослужбовців та техніки ЗСУ.

Також вона повідомляла про наслідки роботи російської артилерії та фотографувала руйнування інфраструктури після "прильотів", пересилаючи фото через месенджер з особистого мобільного телефону.

Встановлено, що після того, як жінка передавала "цілі", армія держави-агресора масовано обстрілювала позиції українських військових.

Також засуджена була одним із модераторів групи у Telegram, де обмінювалися розвідданими про дислокацію та пересування ЗСУ на території Луганщини. У ній обговорювалися обстріли Лисичанська та Сєвєродонецька з позначенням адрес та місць влучання снарядів, а отримані відомості модератори надсилали ворогу.

Жінку затримали на початку квітня. У ході судового розгляду засуджена пояснила, що діяла з ідеологічних мотивів – через негативне ставлення до державної влади України.

Нагадаємо також, що місяць тому Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області засудив іншого громадянина України до 12 років позбавленні волі за аналогічну діяльність у тому ж Лисичанську.