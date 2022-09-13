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Коригувальницю вогню окупантів по Лисичанську засудили до 12 років тюрми
Суд визнав винною у колабораціонізмі мешканку Лисичанська Луганської області, яку піймали на коригуванні вогню окупаційних військ так званої "ЛНР" та збройних сил Росії, та засудив її до 12 років позбавлення волі.
Як повідомляє Офіс генерального прокурора, фігурантці інкримінували частину 2 статті 28, частину 7 статті 111-1 Кримінального кодексу (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України).
Прокурори довели у суді, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну інформаторка передавала ворогу координати розташування у місті військовослужбовців та техніки ЗСУ.
Також вона повідомляла про наслідки роботи російської артилерії та фотографувала руйнування інфраструктури після "прильотів", пересилаючи фото через месенджер з особистого мобільного телефону.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Встановлено, що після того, як жінка передавала "цілі", армія держави-агресора масовано обстрілювала позиції українських військових.
Також засуджена була одним із модераторів групи у Telegram, де обмінювалися розвідданими про дислокацію та пересування ЗСУ на території Луганщини. У ній обговорювалися обстріли Лисичанська та Сєвєродонецька з позначенням адрес та місць влучання снарядів, а отримані відомості модератори надсилали ворогу.
Жінку затримали на початку квітня. У ході судового розгляду засуджена пояснила, що діяла з ідеологічних мотивів – через негативне ставлення до державної влади України.
Нагадаємо також, що місяць тому Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області засудив іншого громадянина України до 12 років позбавленні волі за аналогічну діяльність у тому ж Лисичанську.