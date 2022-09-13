Корректировщицу огня оккупантов по Лисичанску приговорили к 12 годам тюрьмы

Суд признал виновной в коллаборационизме жительницу Лисичанска Луганской области, которую поймали на корректировке огня оккупационных войск так называемой "ЛНР" и Вооруженных сил России, и приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

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Как сообщает Офис генерального прокурора, фигурантке инкриминировали часть 2 статьи 28, часть 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины).

Прокуроры доказали в суде, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину информатор передавала врагу координаты расположения в городе военнослужащих и техники ВСУ.

Также она сообщала о последствиях работы российской артиллерии и фотографировала разрушения инфраструктуры после "прилетов", пересылая фото через мессенджер по личному мобильному телефону.

Установлено, что после того, как женщина передавала "цели", армия государства-агрессора массово обстреливала позиции украинских военных.

Также осужденная была одним из модераторов группы в Telegram, где обменивались разведданными о дислокации и передвижении ВСУ на территории Луганской области. В ней обсуждались обстрелы Лисичанска и Северодонецка с указанием адресов и мест попадания снарядов, а полученные сведения модераторы посылали врагу.

Женщину задержали в начале апреля. В ходе судебного разбирательства осужденная объяснила, что действовала из идеологических мотивов – из-за негативного отношения к государственной власти Украины.

Напомним также, что месяц назад Петропавловский районный суд Днепропетровской области приговорил другого гражданина Украины к 12 годам лишения свободы за аналогичную деятельность в том же Лисичанске.