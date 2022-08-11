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Суд дав 12 років чоловіку, що "зливав" окупантам дані про ЗСУ під час захоплення Лисичанська
Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області засудив до 12 років позбавленні волі громадянина України за інформаційну допомогу окупантам в захопленні Лисичанська Луганської області. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що її контррозвідники встановили, що фігурант потрапив у поле зору Федеральної служби безпеки Росії під час відбування покарання у колонії на території РФ.
"Напередодні повномасштабного вторгнення ворог "закинув" його в Україну для здійснення розвідувально-підривної діяльності у районі операції Об’єднаних сил. Інформатор збирав та передавав куратору відомості про місця розташування вогневих позицій підрозділів ЗСУ, прикордонників, Нацгвардії на території Лисичанська", - йдеться у повідомленні.
Крім того, чоловік коригував артилерійський вогонь противника по місту, а за таку діяльність отримував від російських спецслужб грошову винагороду.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Під час затримання, яке відбулося у квітні цього року, СБУ вилучила у фігуранта засоби зв’язку із голосовими повідомленнями та листуванням в месенджерах, які підтверджують вчинення злочину.
Суд визнав зловмисника винним за частиною 7 статті 111-1 (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України) Кримінального кодексу.
Розслідування справи здійснювали співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також працівники Нацполіції за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.
Нагадаємо також, що напередодні в СБУ повідомили про вирок у справі про державну зраду трьох бойовиків "ДНР", що потрапили в полон у Сумській області: їх засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.