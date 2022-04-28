Двом спійманим військовим-держзрадникам, що "повернулися" в Україну у складі армії РФ, дали 14 і 15 років тюрми

Суд 28 квітня засудив громадянина України, котрий був капітаном радіоцентру польового вузла зв'язку у складі російських окупаційних військ, до 15 років позбавлення волі за державну зраду.

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Як повідомляє Державне бюро розслідувань, його разом із двома товаришами по службі - командиром танкової роти та головним сержантом - затримали на початку березня під час боїв у Миколаївській області. Їм інкримінували частину 1 статті 111 (держзрада) і частину 1 статті 408 (дезертирство) Кримінального кодексу.

Зазначається, що у 2014 році під час захоплення Автономної Республіки Крим та Севастополя російськими військовими вони порушили присягу та не повернулися на службу до військової частини, що дислокується у Миколаївській області.

Слідчі ДБР встановили, що згодом вони поїхали до Росії, де підписали угоди зі Збройними силами РФ.

"У лютому 2022 року дезертири "повернулись" в Україну у складі російської армії для проведення бойових дій на Миколаївщині - для знищення тих, з ким до зради служили пліч-о-пліч", - наголошують у бюро.

Згаданий капітан роти отримав 14 років в'язниці напередодні, 27 квітня, а третій затриманий військовослужбовець-зрадник ще чекає на вирок.