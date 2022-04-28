Двум пойманным военным-госизменникам, "вернувшимся" в Украину в составе армии РФ, дали 14 и 15 лет тюрьмы

Суд 28 апреля приговорил гражданина Украины, являвшегося капитаном радиоцентра полевого узла связи в составе российских оккупационных войск, к 15 годам лишения свободы за государственную измену.

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Как сообщает Государственное бюро расследований, его вместе с двумя сослуживцами - командиром танковой роты и главным сержантом - задержали в начале марта в ходе боев в Николаевской области. Им вменили часть 1 статьи 111 (госизмена) и часть 1 статьи 408 (дезертирство) Уголовного кодекса.

Отмечается, что в 2014 году во время захвата Автономной Республики Крым и Севастополя российскими военными они нарушили присягу и не вернулись на службу в воинскую часть, которая дислоцируется в Николаевской области.

Следователи ГБР установили, что впоследствии они уехали в Россию, где подписали договора с Вооруженными силами РФ.

"В феврале 2022 года дезертиры "вернулись" в Украину в составе российской армии для проведения боевых действий на Николаевщине – для истребления тех, с кем до измены служили бок о бок", - подчеркивают в бюро.

Упомянутый капитан роты получил 14 лет тюрьмы накануне, 27 апреля, а третий задержанный военнослужащий-предатель еще ожидает приговора.