Подозревается в госизмене: депутата от "Слуги народа" Алексея Ковалева выгнали из фракции

Партия "Слуга народа" приняла решение о приостановлении членства во фракции нардепа и собственника “4 канала” Алексея Ковалева. Его заподозрили в госизмене.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в совместном заявлении политической партии "Слуга народа" и фракции "СН" в ВР.

"Алексей Ковалев в настоящее время находится на временно захваченной территории. Судя по его интервью медиа, находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил", — говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что "поведение Алексея Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены".

"На этом фоне поведение Ковалева несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни тем более с членством во фракции "Слуга народа", — говорится в сообщении

Партия "Слуга народа" и фракция в ВР приняли совместное решение о приостановлении членства Алексея Ковалева во фракции и обратились к генпрокурору и главе СБУ с призывом возбудить соответствующее уголовное дело, "в рамках которого тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства пребывания Ковалева на временно захваченной территории и его общение с оккупационными войсками", говорится в заявлении.

Отметим, ранее появилась информация, что во фракции "Слуга народа" собирают подписи за остановку членства во фракции Алексея Ковалева, вернувшегося на временно оккупированную армией РФ территорию Херсонщины.

О возвращении в город Голая Пристань Херсонской области, являющийся частью мажоритарного округа, по которому Ковалев избрался в Верховную Раду (округ № 186) и в котором живет, депутат сначала сообщил на своей странице в Facebook 7 апреля. Впоследствии депутат объяснил, что решил вернуться из-за избирателей и собственного бизнеса.

Напомним, 28 декабря СМИ сообщили, что Алексей Ковалев купил у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал".