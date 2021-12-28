Депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал"

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал".

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на работников канала и официальные данные структуры в Едином государственном реестре юридических лиц.

Собеседники издания на телеканале рассказали, что Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", его представили коллективу как нового владельца.

Нардеп во время праздника подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Ковалев в комментарии "Украинской правде" рассказал, что вскоре обнародует официальную позицию по этому вопросу.

Согласно открытым данным ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО", учредителем юридического лица является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%. Сумма уставного фонда указана 4 363 511 грн.

Бенефициарными владельцами телеканала, которые "имеют прямое решающее влияние", являются Иван и Наталья Ковалевы, вероятно, родители народного депутата.

Как сообщал "4 канал", в феврале 2021 года Добродомов стал совладельцем и директором канала.

Сам Добродомов пока информацию не комментирует.

Отметим, после того, как телеканалы Рината Ахметова "Украина" и "Украина 24" начали активно критиковать власть, представители партии "Слуга народа" официально отказались ходить на эфиры этих каналов.

Новой информационной площадкой для представителей монобольшинства стал государственный телеканал "Рада", который недавно обновил формат своего вещания. Это вызвало недовольство оппозиционных фракций парламента. Они обвинили Офис президента в том, что он влияет на информационную политику канала. Также депутаты подчеркнули, что телеканал "Рада" существует на деньги налогоплательщиков, а потому должен освещать деятельность всех политических сил, а не только партии власти.

Кроме того, на государственный телеканал "Дом" постоянно выделяются из бюджета огромные средства. Так, недавно телеканал заказал у компании "КС Продакшн" создание шоу под рабочим названием "Сажать будем". Стороны заключили соответствующий договор, согласно которому гостелеканал заплатит за новое шоу 3,2 миллиона гривен.

Напомним Игорь Коломойский еще в мае вышел из наблюдательного совета телеканала "1+1", а Порошенко продал свои каналы "Прямой" и "5 канал".