Телеведущая "UA: Первый" заявила о давлении со стороны Офиса президента

Ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA:Перший" Мирослава Барчук заявила о давлении со стороны Офиса президента Украины.

Об этом журналистка написала в Facebook.

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Ведущая рассказала, что Офис президента "давно и жестко" контролирует присутствие в эфирах народных депутатов из фракции "Слуга народа".

"Кандидаты на эфиры согласовывают с контактным лицом Михаила Подоляка (советник руководителя Офиса президента. — Ред). Во-вторых, последнее время ОП выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы насчет присутствия "слуг народа на эфирах", — пишет она.

Среди названных ультиматумов — чтобы в студии присутствовали или двое "слуг", или ни одного. Барчук пишет, что они не пошли на давление и пригласили Людмилу Буймистер, "которая уже не подчинялась указкам ОП".

Также в ОП требовали не приглашать в студию Гео Лероса.

"Я говорю об угрозе свободе слова и независимой журналистике в целом", — пишет Мирослава.

"Мне кажется, нам не стоит пропускать эти сигналы, пробные шары, которые бросает нам власть. Я в профессии давно, прекрасно помню, как все начиналось в 2010 г., когда сначала Анна Герман определяла гостей на каналах, потом ведущих этих каналов, затем просто забирали лицензии у оппозиционных телеканалов, а потом произошла катастрофа", — пишет Барчук.

Она призывает коллег-журналистов не поддаваться давлению и говорить о попытках шантажа со стороны власти вслух.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения и подчеркнул, что в Офисе президента Украины отсутствуют какие-либо запреты для представителей власти, в том числе для народных депутатов из фракции "Слуга народа" на посещение эфиров телеканалов.

"У нас точно нет конфликтов с журналистами разных редакций, и у нас точно нет каких-то запретов на посещение эфиров. Единственное, что действительно интересует всегда, это готовность того или иного нашего спикера к конкретному эфиру. Понимает ли он в полном объёме наши инициативы, может ли он их внятно проговорить, нет ли в его словах противоречия со словами других наших спикеров — все-таки позиция партии власти должна быть чёткой", — рассказал Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Для Офиса президента, по словам Подоляка, принципиально, чтобы представители власти, которые появляются в медиа, были подготовлены для дискуссии и могли представить содержательную позицию.

Также, комментируя заявление Барчук, Подоляк подчеркнул, что миссия любого общественного вещателя заключается в непредвзятости и умении незаангажированно представить различные политические взгляды.

"Если ведущие и редакторы общественного вещателя придерживаются этого стандарта, то каждый зритель это видит. Но если ведущие и редакторы даже не стараются соблюсти баланс, если их личные политические взгляды доминируют над стандартами общественного вещателя, если они выпускают, допустим, условную программу, которая больше похожа на партийное телевидение, то это не может не вызывать сложности с приглашением гостей в программу. Любой человек точно не захочет, чтобы его банально использовали в манипулятивном эфире как заведомо и необоснованно негативного персонажа", — сказал советник главы Офиса президента.

Кроме того, советник Ермака добавил, что "если редакторы, продюсеры, ведущие сами считают несбалансированность и заангажированность нормой для общественного вещателя, то это заслуживает обсуждения и анализа ситуации только на уровне канала".

Отметим, "UA:Перший" является общественным телевидением и финансируется из бюджета.

Напомним, 2 февраля по решению СНБО закрыли телеканалы 112, NewsOne и ZIK. Также СНБО ввел санкции относительно главреда издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, а также видеоблогера и идеолога партии своего имени Анатолия Шария и его супруги и главреда издания "Шарий.net" Ольги Шарий (Бондаренко). Сами интернет-издания были заблокированы украинскими провайдерами.