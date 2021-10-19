Политика 40 минут назад

Нардепа Буймистер выгнали из "Слуги народа" в Раде за голос против закона об олигархах

Накануне такое решение было принято фракцией монобольшинства, теперь о нем официально объявлено на заседании ВР

Людмила Буймистер. Фото: скриншот эфира телеканала "Наш" Людмила Буймистер. Фото: скриншот эфира телеканала "Наш"
Людмила Буймистер. Фото: скриншот эфира телеканала "Наш"

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил на заседании парламента 19 октября об исключении депутата Людмилы Буймистер из фракции "Слуга народа".

Накануне монобольшинство на своем заседании решило инициировать процедуру исключения Буймистер, о чем сообщила на своем Telegram-канале спикер фракции Юлия Палийчук.

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Как пояснил на брифинге вечером 18 октября депутат от СН, председатель Комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, причиной для этого решения стало голосование Буймистер "по вопросам, которые имеют принципиальное значение для политической программы партии" — в частности, речь идет о голосовании против законопроекта об олигархах.

Сама же Буймистер на своей странице в Facebook сообщила, что не участвовала в заседании фракции.

Напомним, о данной инициативе заявил еще 4 октября лидер партии "Слуга народа" и тогдашний заместитель главы ее парламентской фракции Александр Корниенко.

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"Это (голосование против закона об олигархах. — Delo.ua) — красная линия для нас. Исключение ее из фракции не предусматривает оставления мандата, но этот вопрос также надо ставить на повестку дня", — заявил тогда он.

Отметим, что 81 Конституции в данном контексте предусматривает, что полномочия депутата Рады прекращаются досрочно в случае невхождения в состав фракции партии, от которой он был избран, либо выхода из состава такой фракции. В случае наличия последнего обстоятельства решение об этом должен принять высший руководящий орган соответствующей партии.

Буймистер тогда заявляла, что ждет совместной встречи с инициатором законопроекта президентом Владимиром Зеленским и главой фракции Давидом Арахамией. При этом она утверждает, что Зеленский знал о ее позиции по этому законопроекту, но не знал, что из-за этого ее собираются исключить из фракции.

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Напомним, что законопроект №5599 о предотвращении чрезмерного влияния олигархов был принят во втором чтении и в целом 23 сентября в отсутствие на месте спикера Рады Дмитрия Разумкова, ушедшего на самоизоляцию из-за Covid-19.

Более того, документ был принят по процедуре, не предусмотренной регламентом Рады, когда рассмотрено в зале было лишь 13 поправок депутатов, одобренных профильным комитетом, а все остальные объявлялись отклоненными, несмотря на предварительное одобрение и включение в редакцию ко второму чтению. При этом среди таких правок были и противоречащие друг другу — об органе наделения бизнесменов статусом олигарха.

За принятие законопроекта во втором чтении проголосовало 279 депутатов, в том числе 229 — от "Слуги народа". В этой фракции единственной выступившей против была Буймистер, а воздержавшихся не нашлось вовсе.

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