Из "Слуги народа" в Раде собираются выгнать проголосовавшую против закона об олигархах

Руководство фракции "Слуга народа" в Верховной Раде намерено исключить из ее рядов депутата Людмилу Буймистер — единственную представительницу этой политсилы, голосовавшую против принятия во втором чтении и в целом законопроекта №5599 о предотвращении чрезмерного влияния олигархов.

Об этом заявил на брифинге 4 октября лидер партии "Слуга народа" и заместитель главы парламентской фракции Александр Корниенко, передает "Бабель".

"Если публично депутаты готовы сказать, что они идут своим путем и у них есть какая-то другая идеологическая конструкция, о чем мы видим намеки со стороны нашего бывшего главы партии, то честно было бы определяться и идти другим политическим путем", — заявил политик.

По его словам, исключать таких людей из своих рядов в целом фракция пока не планирует, однако одна кандидатура все же есть.

"У нас относительно исключения в повестке дня есть только одна кандидатура — это депутат, не голосовавшая за законопроект об олигархах, а точнее, голосовавшая против. Это красная линия для нас. Речь идет о Людмиле Буймистер. Исключение ее из фракции не предусматривает оставления мандата, но этот вопрос также надо ставить на повестку дня", — заявил Корниенко.

Замглавы фракции также сообщил, что за отзыв с должности главы Рады упомянутого бывшего лидера "Слуги народа" Дмитрия Разумкова собраны все 175 подписей, для которых отведен подписной лист, однако де-факто подписей собрано было больше — около 190.

Как уточнила в своем Telegram-канале пресс-секретарь фракции, в ходе выездного заседания в Трускавце депутаты собрали 197 подписей за отставку Разумкова, но сбор подписей продолжился еще и в Киеве.

"Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку спикера парламента в сессионном зале наберет более 240 голосов народных депутатов", — добавила она.

Сама же Буймистер прокомментировала "Бабелю" ситуацию, заявив, что ее вопрос обсуждался на заседании фракции в Трускавце, и сейчас она ожидает совместной встречи с Зеленским и Арахамией.

"Сейчас жду, пока Владимир Александрович назначит встречу. В субботу об этом говорили, когда была "Большая фракция" в Трускавце. Я понимаю, что вызывает много вопросов моя позиция относительно закона о деолигархизации. Я предложила, чтобы в частном порядке я ему [Зеленскому] прокомментировала, каким образом по закону было бы правильнее достигать тех же целей, которые он перед партией ставит. Сейчас жду, чтобы президент и меня, и Арахамию пригласил, назначил дату встречи, чтобы об этом поговорить", — сообщила она.

По словам Буймистер, Зеленский знал о ее позиции по законопроекту об олигархах, однако не знал, что из-за этого ее собираются исключить из фракции. Нардеп убеждена, что принципиальное решение о ее нахождении во фракции должен принимать именно президент, поскольку "это же его партия".

Напомним, что законопроект №5599 был принят во втором чтении и в целом 23 сентября в отсутствие на месте Разумкова, ушедшего на самоизоляцию из-за Covid-19, и по процедуре, не предусмотренной Регламентом Рады, когда рассмотрено в зале было лишь 13 поправок депутатов, одобренных профильным комитетом, а все остальные объявлялись отклоненными, несмотря на предварительное одобрение и включение в редакцию ко второму чтению. При этом среди таких правок были и противоречащие друг другу — об органе наделения бизнесменов статусом олигарха.

В частности, поправка, инициированная Разумковым, предусматривала, что таким органом должно быть Национальное агентство по предотвращению коррупции, а не Совет национальной безопасности и обороны. Спикер рассматривает отсутствие своей поправки в финальном тексте документа как фальсификацию и подписывать его не намерен.

При этом незадолго до финального голосования в тот же день появилась информация, что Венецианская комиссия подготовит вывод по законопроекту в отправленной ей реакции первого чтения 15-16 декабря. После голосования за него в целом Разумков заявил, что после его подписания документ следует повторно отправить на оценку этой комиссии, несмотря на то, что подобная практика ранее никогда не применялась.

За принятие законопроекта во втором чтении проголосовало 279 депутатов, в том числе 229 — от "Слуги народа". В этой фракции единственной выступившей против была Буймистер, а воздержавшихся не нашлось вовсе. Также против голосовали почти все присутствовавшие депутаты от ОПЗЖ и "Европейской солидарности", а "Батькивщина" от решения воздержалась. Группы "Доверие" и "За будущее" голосовали "за", а в "Голосе" мнения разделились — 11 голосов "за" и пять "против".