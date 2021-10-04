Разумкову пытаются подсунуть на подпись "исправленную" версию закона об олигархах

Одной из основных причин, по которой хотят уволить Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады, это то, что якобы он не хочет подписывать законопроект об олигархах. Об этом публично заявил президент Владимир Зеленский вчера на пресс-конференции в Трускавце.

Напомним, что в ходе голосования за закон 24 сентября нардепы одновременно учли 3 правки, которые противоречат друг другу . Они касались пятой статьи закона, определяющей процедуру, по которой человек признаётся олигархом. Так, функцию вести реестр олигархов одновременно возложили и на Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и на Национальное агенство по предотвращению коррупции (НАПК). Регламентный комитет Верховной Рады хочет эту коллизию исправить и в окончательной версии закона оставить только СНБО как основной орган, который будет вести реестр олигархов. Дмитрий Разумков же настаивает на том, что он подпишет исключительно ту версию закона, за которую голосовал парламент, со всеми правками, которые противоречат друг другу.

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Разумков считает, что в процессе принятия законопроекта был нарушен Регламент Верховной Рады. И потому он предложил два варианта: или наложить президентское вето на закон и переголосовать его с предложениями главы государства, или подписать его в том виде, в котором он был принят, и уже после этого принимать к нему изменения.

"Это можно исправить следующим образом: или это может быть вето президента, возвращение (законопроекта. — Delo.ua) в Верховную Раду с предложениями, тем более, что президент является автором этого законопроекта; или закон может быть подписан, и после этого нужно будет вносить изменения", — объяснил глава парламента.

Спикер подчеркнул, что подпишет исключительно "корректную версию закона".

Против такого решения выступает Офис президента. Именно поэтому и была инициирована отставка спикера.

Голосование по отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова может пройти уже в четверг, 7 октября. Об этом стало известно в ходе согласительного совета, который проходит сегодня парламенте.

Во вторник, 5 октября, народные депутаты планируют проголосовать за включение вопроса об отставке Разумкова в повестку дня и определиться с процедурой его рассмотрения. Решающее голосование планируется в четверг, 7 октября.

Сам спикер Дмитрий Разумков уже успел прокомментировать возможное голосование за его отставку с должности.

"Я видел в СМИ информацию о том, что голосование может состояться во вторник-среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живем с вами согласно Регламенту. И процедура, в том числе отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины, происходит по Регламенту, согласно ст. 76, 77. Иного не будет. Пока я председатель Верховной Рады, здесь будет работать закон. Затем что будет — посмотрим. Можем делать так, как это было в позапрошлый четверг. Но пока Регламент и Конституция будут работать и в стенах Верховной Рады, и за ее пределами ", — сказал Разумков на заседании согласительного совета.

Подчеркнем, что статья 76 Регламента ВР предусматривает, что решение о включении в повестку дня сессии Верховной Рады вопроса об отзыве с должности председателя ВР принимается на пленарном заседании, следующим за днем ​​внесения такого предложения.

Статья 77 Регламента определяет, что рассмотрение вопроса об отзыве председателя ВР с должности по решению большинства народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады включается в повестку дня сессии ВР в определенный ею день, но не позднее, чем на десятый день после включения этого вопроса в повестку дня сессии.

Также Дмитрий Разумков сообщил, что предлагал депутатам фракции "Слуги народа" встретиться с ним сегодня в 18.00 и обсудить вопрос его отставки, выслушать все претензии касательно его работы, но получил официальный отказ.

Напомним, фракция "Слуга народа" собрала более 150 подписей за отставку Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады.

Теперь народные депутаты смогут вынести этот вопрос на рассмотрение парламента.

Также в "Слуге народа" назвали основного кандидата на спикера Верховной Рады.