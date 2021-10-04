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60 минут назад

В "Слуге народа" назвали основного кандидата на спикера Верховной Рады

Основной кандидат — это первый вице-спикер Руслан Стефанчук

Евгения Кравчук, народный депутат Евгения Кравчук, народный депутат
Евгения Кравчук, народный депутат

Фракция "Слуга народа" собрала более 150 подписей за отставку Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады.

Теперь народные депутаты смогут вынести этот вопрос на рассмотрение парламента.

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Кто может занять место спикера Верховной Рады после отставки Дмитрия Разумкова, рассказала в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"У нас состоялось продолжительное заседание фракции в Трускавце. Мы имели абсолютно откровенную нормальную работу, разговор. У нас нет никакого раскола во фракции по этому вопросу. Действительно, это решение достаточно тяжелое (по Разумкову. — Ред.). Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас — делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат — это Руслан Стефанчук", — сказала она.

По словам Кравчук, отставка Разумкова уже очевидна.

"В чем основная разница. Владимир Зеленский без Дмитрия Разумкова стал бы президентом. А Разумков без президента не стал бы председателем парламента. Мы в том же Трускавце два года назад делегировали разных людей на различные должности, в том числе на председателя Верховной Рады. И наша задача — выполнять программу президента, программу партии, потому что мы с ней пришли. Пойдет ли Разумков в оппозицию? Я не уверена, что он превратится в условно Гео Лероса, который критикует все, что связано с президентом. Но чтобы понять, пойдет ли Разумков после очевидного голосования за отставку (по моему мнению, это очевидно произойдет), надо понимать, какова будет его позиция и на какой программе она базируется", — сказала она.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал натянутые отношения с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком и его амбиции занять кресло спикера. 

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