Принятый вчера закон об олигархах будут переголосовывать — в нем нашли юридические ошибки

Нардепы буду переголосовывать закон об олигархах, который вчера, 23 сентября 2021 года, приняла Верховная Рада. Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, это придется сделать, поскольку в документе есть юридические ошибки. "Нужно ещё одно голосование в Раде, чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут. В чем проблема? Учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой", — рассказал депутат.

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Он пояснил, что это касается пятой статьи закона — "статья про то, как олигарх признаётся олигархом". "Ещё раз. Вчера вытерли ноги об Регламент, чтобы на следующей неделе (или позже) снова выносить закон на голосование", — возмутился Желязняк.

Фото: Ярослав Железняк

Напомним, за законопроект №5599, известный широкой общественности как "закон о деолигархизации", вчера проголосовали 279 депутатов Рады при 226 минимально необходимых.

К законопроекту было подано более тысячи поправок, что должно было затормозить его прохождение через парламент. При этом комитет одобрил лишь 13 из них.

Тем не менее, депутаты приняли решение рассматривать законопроект по спецпроцедуре — без права депутатов поставить на голосование все свои поправки к законопроекту. На голосование поставили только основополагающие поправки к статьям документа, которые одобрил профильный комитет парламента.

Согласно принятому закону, включать в реестр олигархов Совет национальной безопасности и обороны будет по трем из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, владение или контроль компании-монополиста и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов.

Отметим, в 2021 году прожиточный минимум составляет 2294 гривни, соответственно, для попадания в реестр по этому критерию нужно обладать состоянием в чуть менее 2,3 миллиарда гривен, или около $85 млн по текущему курсу.