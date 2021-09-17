"Законопроект об олигархах" готов ко второму чтению, но учли всего 13 правок: что меняется

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки закончил работу над правками к законопроекту №5599, известному как "законопроект об олигархах", и рекомендовал парламенту принять его в целом. Об этом сообщила замглавы комитета Марьяна Безуглая на своей Facebook странице.

"Рассмотрели на комитете антиолигархический законопроект ко второму чтению — рекомендовали парламенту принять в целом", — написала Безуглая.

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Комитет учел только 13 правок из поданных 1271, уточнил на своем telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

По словам Железняка, ко второму чтению произошли следующие изменения:

толкуется определение "представителя олигарха" как лицо, что проводит встречи (беседы) с публичными служащими от имени и/или в интересах "олигарха";

одним из признаков участия в политической жизни станет выплата денежных средств, осуществление работ, предоставление товаров или услуг в пользу участников политической агитации, митингов или демонстраций с политическими требованиями или членов их семей;

определять олигархов, как и раньше, будет Совет нацбезопасности и обороны.Однако СНБО обяжут вызвать потенциальных "олигархов" на заседание и аргументировать, почему они относят человека к "олигархам", и рассматривать возражения;

в реестре "олигархов" теперь будет также информация о юридических лицах, бенефициаром которых является "олигарх", и о лицах и партии, на политическую деятельность которых он давал средства;

"олигархам" запретят финансировать политическую агитацию, митинги или демонстрации с политическими требованиями;

к способам контакта добавили телефонный разговор;

обязанность декларировать контакты распространено на руководителей госпредприятий, голову АРМА, госслужащих категории "Б", патронатных служащих Офиса президента и Верховной Рады;

за непредставление или несвоевременное представление декларации о контакте смогут уволить также голову и госуполномоченных АМКУ, председателя и его заместителей Фонда государственного имущества Украины, Генпрокурора и его заместителей.

"Плохо, что в решении Комитета записано Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре, т.е. без права депутатов поставить свои правки в зале. Это будет грубейшее нарушение Регламента", — считает Железняк.

Напомним, что 6 сентября депутаты Верховной Рады подали 1257 поправок к принятому в первом чтении президентскому законопроекту №5599 о предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. И некоторые предложения были "довольно опасны с точки зрения цензуры". Решение по итогам рассмотрения по сокращенной процедуре поддержали 275 народных депутатов.

"Получилось чуть больше 500 страниц (пачка А4). Откровенно спамовых почти нет. Очевидных лидеров по правкам тоже нет. Все подавали плюс-минус нормальное количество правок в рамках приличия. Есть правки очень содержательные. На 10-12 страниц текста. Самая большая — на 18 страниц от мощного авторского коллектива", — написал тогда Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По данным СНБО, на сегодняшний день в Реестр олигархов могут попасть 13 бизнесменов. По информации члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, это Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский и Константин Жеваго. Кроме того, в этот список, по информации Лещенко, также попадают собственник агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, акционер агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, а также владельцы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" Александр и Галина Гереги.

Также напомним, что внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №5599 был принят в первом чтении 1 июля. При этом, по данным опроса Киевского международного института социологии от 22-29 июня, 56,4% украинцев считают, что законопроект о деолигархизации не несет угроз самим олигархам.