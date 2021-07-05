Большинство украинцев считает законопроект о деолигархизации не угрожающим олигархам

56,4% украинцев считают внесенный президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду и принятый уже в первом чтении законопроект о деолигархизации не несущим угроз олигархам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

При этом лишь 20,4% полагают, что угрозу для олигархов этот документ все же несет. В то же время несколько больший процент опрошенных — 22,9% — с ответом затрудняется.

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В частности, больше всего не верящих в эффективность законодательной инициативы Зеленского в достижении заявленных целей обнаружилось на Донбассе — 61,8%, а меньше всего в близком к нему же восточном регионе — 52,9% (но там же и наибольшее число затрудняющихся с оценкой — 27,7%).

Опрос был проведен 22-29 июня методом личного интервью с использованием планшета (CAPI) 2031 респондентов в 107 населенных пунктах всех подконтрольных Украине регионов.

Использовалась трехступенчатая стохастическая выборка с квотным отбором на последней ступени, ее погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,9% — для показателей, близких к 25%, 2,2% — для показателей, близких к 12%, 1,5% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, что сам Зеленский не считает вопрос олигархов достойным того, чтобы выносить его на всеукраинский референдум.