К законопроекту об олигархах подано более 1,2 тысячи правок: что хотят поменять нардепы

Депутаты Верховной Рады подали 1257 поправок к принятому в первом чтении президентскому законопроекту №5599 о предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава фракции "Голос" в Раде Ярослав Железняк.

"Получилось чуть больше 500 страниц (пачка А4). Откровенно спамовых почти нет. Очевидных лидеров по правкам тоже нет. Все подавали плюс-минус нормальное количество правок в рамках приличия. Есть правки очень содержательные. На 10-12 страниц текста. Самая большая — на 18 страниц от мощного авторского коллектива", — написал он.

Среди ключевых направлений изменений, которые предлагается внести, — изменение органа, который будет принимать решение об определении физлица олигархом, а также значительная детализация этой процедуры.

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Депутатами предложены следующие варианты:

- Кабинетом министров по обращению Совета национальной безопасности и обороны, членов Кабмина или президента;

- Высшим антикоррупционным судом по заявлению Кабмина, СНБО, Нацбанка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета;

- Нацагентством по предотвращению коррупции по обращению АМКУ или другого государственного органа;

- специально созданной комиссией при НАПК;

- комиссией из семи человек, где большинство — представители международных организаций (правка самого Железняка).

Большое количество правок, по словам нардепа, касается определения НАПК в качестве главного органа по признанию бизнесменов олигархами и, как следствие, предоставление агентству права осуществлять расследование и изучать все обстоятельства. Для этого предлагается расширить полномочия НАПК и поручить ему вести реестр олигархов.

Кроме того, поступило предложение обязать олигархов отчитываться перед НАПК о финансировании СМИ, а любую концентрацию бизнеса с участием олигарха совершать с обязательным разрешением АМКУ.

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Много правок подано об уточнении/добавлении критериев, по которым кого-то могут определить как олигарха (размеры активов, влияние на политиков, регулярные встречи в Офисе президента и так далее).

Много поступило и предложений, которыми добавляются дополнительные запреты для олигархов — например, запретить им занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

"Есть довольно опасные с точки зрения цензуры правки: предлагается ввести требования стандартов предоставления информации со стороны СМИ, относительно которых имеются признаки влияния олигарха. Хотят сделать ограничения для информации, которая касается внутренних украинских политических, экономических, религиозных или социальных вопросов", — написал нардеп.

По его словам, коллеги предлагают законодательно закрепить, что такая информация должна соответствовать требованиям стандартов баланса мнений и полноты представленных фактов и не содержать популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, а также не должна оправдывать или признавать правомерной оккупацию территории Украины.

Напомним, что внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №5599 был принят в первом чтении 1 июля.