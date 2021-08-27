Зеленский советует бизнесу идти в политику

Президент Владимир Зеленский предложил представителям украинского бизнеса заниматься политикой, если они хотят жить в Украине. Об этом глава государства заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" вечером 26 августа.

"Украинцам, таким прогрессивным, которые находятся здесь, нужно рисковать... Бизнес должен идти в политику, помогать стране, если он хочет жить здесь... Мне кажется, что это первое, где мы можем объединиться — просто идти в политику. Будет очень сложно", — заявил Зеленский.

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В то же время президент подчеркнул, что это большой риск и ответственность, однако отметил, что такая затея может быть успешной, в пример чего привел себя.

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"Ты отдаешь часть своей жизни, свободы, своего риска, своего бизнеса — и это большая ответственность... Я сижу среди вас всех, как это было два года назад, и разговариваю, как СЕО большой компании, наибольшего продакшна тогда в Украине. Это также был стартап для Украины. Передовая компания. Это риски... Все мы, которые рискнули своей жизнью и карьерой, и пошли в политику — это большие риски, и нужно поддерживать таких людей", — сказал он.

Отметим при этом, что сам же Зеленский инициировал принятие в Украине закона об олигархах, призванного устранить влияние крупного бизнеса на политику. На сегодня документ принят только в первом чтении.

В то же время большинство украинцев считает внесенный законопроект о деолигархизации не несущим реальных угроз олигархам.