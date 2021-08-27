Политика и экономика 20 минут назад

Зеленский советует бизнесу идти в политику

В пример успешности такого похода президент привел себя

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский предложил представителям украинского бизнеса заниматься политикой, если они хотят жить в Украине. Об этом глава государства заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" вечером 26 августа.

"Украинцам, таким прогрессивным, которые находятся здесь, нужно рисковать... Бизнес должен идти в политику, помогать стране, если он хочет жить здесь... Мне кажется, что это первое, где мы можем объединиться — просто идти в политику. Будет очень сложно", — заявил Зеленский.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В то же время президент подчеркнул, что это большой риск и ответственность, однако отметил, что такая затея может быть успешной, в пример чего привел себя.

Читайте также:
Зеленский подписал закон о стимулировании цифровой экономики

"Ты отдаешь часть своей жизни, свободы, своего риска, своего бизнеса — и это большая ответственность... Я сижу среди вас всех, как это было два года назад, и разговариваю, как СЕО большой компании, наибольшего продакшна тогда в Украине. Это также был стартап для Украины. Передовая компания. Это риски... Все мы, которые рискнули своей жизнью и карьерой, и пошли в политику — это большие риски, и нужно поддерживать таких людей", — сказал он.

Отметим при этом, что сам же Зеленский инициировал принятие в Украине закона об олигархах, призванного устранить влияние крупного бизнеса на политику. На сегодня документ принят только в первом чтении.

В то же время большинство украинцев считает внесенный законопроект о деолигархизации не несущим реальных угроз олигархам.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Мы получали опыт, только когда набивали шишки, и шли дальше", — Ден Дмитренко, Reface
"Мы получали опыт, только когда набивали шишки, и шли дальше", — Ден Дмитренко, Reface
В АО "ГПЗКУ" сообщили о получении прибыли во втором квартале — она составила 57 млн ​​грн
В АО "ГПЗКУ" сообщили о получении прибыли во втором квартале — она составила 57 млн ​​грн
Зеленский поручил Кабмину предусмотреть создание в Украине кибервойск
Зеленский поручил Кабмину предусмотреть создание в Украине кибервойск
Загрузка...
Новое видео
Как украинцы подвинули Теслу? Электробайки DelFast: 300 инвесторов, тысячи испытаний

Новости дня

  1. В воинской части на юге Казахстана произошел мощнейший взрыв (ВИДЕО)

  2. В АО "ГПЗКУ" сообщили о получении прибыли во втором квартале — она составила 57 млн ​​грн

  3. "Оператор ГТС" купил российские трубы в два раза дороже украинских

  4. МИД раздраженно прокомментировал информацию об эвакуации Россией украинцев из Афганистана

  5. Opel представил суперкомпактный электрокар весом 470 кг (ФОТО)

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...