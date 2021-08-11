Политика 50 минут назад

Зеленский подписал закон о стимулировании цифровой экономики

Закон предусматривает создание благоприятных условий для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов

Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Офис президента Украины Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", который парламент принял 15 июля 2021 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон предусматривает создание благоприятных условий для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов.

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В частности, для стимулирования развития цифровой экономики документ вводит правовой режим "Дія Сity" и определяет организационные, правовые и финансовые основы его функционирования. Этот правовой режим предусматривает специальные условия налогообложения, которые будут определены Налоговым кодексом Украины.

"Специальные условия налогообложения будут применяться к компаниям-резидентам "Дія Сіty". Стать таким резидентом может юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины, которое соответствует ряду требований, указанных в документе. Статус резидента "Дія Сіty" предоставляет уполномоченный центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере цифровой экономики. Закон определяет вопросы, связанные с приобретением и утратой этого статуса", — говорится в сообщении.

Информация о компаниях, которые имеют либо пребывали в статусе резидента "Дія Сіty", содержится в электронном реестре приложения, который является открытым и обнародуется в сети Интернет.

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Правовой режим "Дія Сіty" устанавливается на срок не менее 25 лет со дня внесения в реестр записи о его первом резиденте.

Также закон содержит нормы, связанные с временной нетрудоспособностью и социальными гарантиями для соответствующих специалистов, их общеобязательным государственным социальным страхованием, а также правом интеллектуальной собственности на объект, созданный в связи с выполнением их контракта.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме пункта 9 части четвертой статьи 5 (отнесение деятельности поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, к видам деятельности, осуществление которых стимулируется путем создания правового режима "Дія Сіty"). Этот пункт вступает в силу через шесть месяцев со дня вступления в силу закона Украины, определяющего особенности правоотношений в сфере обращения виртуальных активов.

Напомним, 13 июля представители ІТ-отрасли собрались под Верховной Радой на митинг против спецрежима для ІТ "Дія Сity", на котором требовали убрать из законопроекта о "Дія Сity" норму о договорах о непереманивании. В руках у них таблички "Я программист и я против "Дія Сиity" и "Нет ІТ колгоспу".

Ранее крупнейшая в Украине профильная ассоциация IT-компаний — Ассоциация "IT Ukraine" — решила поддержать создание специального правового и налогового режима "Дія City", предусмотренного законопроектом №4303, если будут учтены критически важные для индустрии аспекты.

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